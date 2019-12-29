Son dakika: Kamu alacaklarıyla ilgili flaş gelişme! Yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi
Son dakika haberine göre Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammının yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmesine ilişkin karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kararıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.
Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammının yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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