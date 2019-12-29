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  • 30.12.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 00:20

Son dakika: yla ilgili flaş gelişme! Yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi

Son dakika haberine göre için uygulanan aylık gecikme zammının yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmesine ilişkin karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kararıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

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