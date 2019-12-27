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Emekliye Ocak'ta yeni maaş | 2020 SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Beklenen tarih geldi, çattı. 15 milyon memur ve emeklinin mına 1 hafta kaldı. Tahminler ise ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.65, memur ve emeklilerine yüzde 5.65 zam. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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