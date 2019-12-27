Beklenen tarih geldi, çattı. 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin Ocak zammı haftaya belli oluyor.
- Ekonomi
- 27.12.2019
- Gazete
Emekliye Ocak'ta yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Beklenen tarih geldi, çattı. 15 milyon memur ve emeklinin zammına 1 hafta kaldı. Tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.65, memur ve emeklilerine yüzde 5.65 zam. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Beklenen tarih geldi, çattı. 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin Ocak zammı haftaya belli oluyor.
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