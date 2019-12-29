Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olarak beklenirken, maaşlarda 74 ile 370 lira arasında artış göründü. Peki bu artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ne kadar olacak? Güncel maaşları TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
29.12.2019 08:11
- Son Güncelleme: 29.12.2019 08:11
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