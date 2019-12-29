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Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olarak beklenirken, maaşlarda 74 ile 370 lira arasında artış göründü. Peki bu artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ne kadar olacak? Güncel maaşları TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29.12.2019 08:11 - Son Güncelleme: 29.12.2019 08:11
Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı.

Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek.

Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor.

Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak.

Emekliye 370 TL zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlarda buna göre 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak.

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