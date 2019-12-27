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  • 27.12.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06

in en büyük müşterisi belli oldu! Tam 30 bin tane alacaklar

'de yer alan düzenlemeye göre , bugün tanıtımı yapılacak olan için 2035 yılına kadar 30 bin alım garantisi verdi.

İşte yerli otonun en büyük müşterisi!

e 2035 yılına kadar tarafından 30 bin alım garantisi verildi. Devlet, otomobilin 2022 yılında seri üretime geçmesi halinde yılda ortalama 2 bin 142 yerli otomobil alacak.

FİYATI VE İSMİ MERAK EDİLİYOR
Yerli otomobil bugün tanıtılıyor. 'nun uzun süren çalışmalarının ardından yerli otomobil bugün sahneye çıkacak. otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli SUV olacak otomobilin fiyatı ve ismi merak ediliyor.

BURSA'DA ÜRETİLECEK
Bugün ise 'de Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun hangi koşullar altında yerli otomobili üreteceği açıklandı. Üretim yerinin olacağı bildirilirken yatırıma resmi olarak 30 Ekim 2019 tarihinde başlandığı belirtildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YILDA 175 BİN
Bursa'da kurulacak fabrikasının yılda 175 bin adet satması planlanıyor. Fabrikada 5 farklı elektrikli otomobil üretilecek.

ALIM GARANTİSİ 30 BİN
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerden en dikkat çekici olanı ise yerli otomobil için verilen alım garantisi oldu. Devlet Malzeme Ofisi 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil satın alacak.

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