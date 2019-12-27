Yerli otomobile 2035 yılına kadar Devlet Malzeme Ofisi tarafından 30 bin alım garantisi verildi. Devlet, otomobilin 2022 yılında seri üretime geçmesi halinde yılda ortalama 2 bin 142 yerli otomobil alacak.

FİYATI VE İSMİ MERAK EDİLİYOR

Yerli otomobil bugün tanıtılıyor. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun uzun süren çalışmalarının ardından yerli otomobil bugün sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli SUV olacak otomobilin fiyatı ve ismi merak ediliyor.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Bugün ise Resmi Gazete'de Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun hangi koşullar altında yerli otomobili üreteceği açıklandı. Üretim yerinin Bursa olacağı bildirilirken yatırıma resmi olarak 30 Ekim 2019 tarihinde başlandığı belirtildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YILDA 175 BİN

Bursa'da kurulacak elektrikli otomobil fabrikasının yılda 175 bin adet satması planlanıyor. Fabrikada 5 farklı elektrikli otomobil üretilecek.

ALIM GARANTİSİ 30 BİN

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerden en dikkat çekici olanı ise yerli otomobil için verilen alım garantisi oldu. Devlet Malzeme Ofisi 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil satın alacak.