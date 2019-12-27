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  • 27.12.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:04

’a akını! Adım atacak yer kalmadı

TÜRKİYE’nin önemli kış merkezlerinden ’da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, işletmecilerin ve tatilcilerin yüzünü güldürdü. Yılbaşına günler kala hazırlıkların tamamlandığı kayak merkezinde otellerin yüzde 90’ı erken rezervasyonla doldu. İşletmeciler, yılbaşı gecesi yüzde 100 doluluk orana ulaşacaklarını söyledi.



Kar yağmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, tatilcilerin ve günübirlikçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü ve yılbaşına karlı girecek Uludağ'da, yılbaşı hazırlıkları ise tamamlandı.

Yılbaşına az bir süre kala rezervasyonların hızlandığını belirten otel işletmecileri, odaların yüzde 90'ının dolduğunu, yılbaşına yüzde 100 doluluk ile gireceklerini söyledi. Uludağ'da bir otelin Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına çift kişilik katılım fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi.

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