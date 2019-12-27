



Kar yağmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı, tatilcilerin ve günübirlikçilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü ve yılbaşına karlı girecek Uludağ'da, yılbaşı hazırlıkları ise tamamlandı.

Yılbaşına az bir süre kala rezervasyonların hızlandığını belirten otel işletmecileri, odaların yüzde 90'ının dolduğunu, yılbaşına yüzde 100 doluluk ile gireceklerini söyledi. Uludağ'da bir otelin Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına çift kişilik katılım fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi.