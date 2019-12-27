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  • 28.12.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:51

28 Aralık , ve Vakıfbank yeni konut, taşıt kredisi oranları... 0.79 kredi faiz indirim fırsatı!

0.79 konut kredi indirim müjdesi geldi. Uzun süredir beklenen konut kredisi müjdesi sonunda geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , ve Vakıfbank tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranının yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 0.79 seviyesine çekileceğini duyurdu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için nın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Ziraat Bankası tüketici kredisinde %1,17 faiz oranı uyguluyor. 60 ay vade seçeneği sunulan kredide en fazla 5.000.000 TL kredi kullanılabiliyor.

0.79 konut kredi faiz indirim son dakika müjdesi!

Konut kredisi faiz indirimi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi. 3 kamu bankasında da ihtiyaç kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.05 seviyesine indirildi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı özel bankalarda yüzde 0.95 seviyesinden başlayan oranlarla uygulanırken söz konusu oranın kredi notuna göre belirlenmesi nedeni ile Ziraat Bankası öne çıkıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel faiz oranları ve vade seçenekleri takvim.com.tr'de haberimizde yer alıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri28 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni konut, taşıt kredisi faiz oranları... 0.79 kredi faiz indirim fırsatı!
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