Konut kredisi faiz indirimi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi. 3 kamu bankasında da ihtiyaç kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.05 seviyesine indirildi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı özel bankalarda yüzde 0.95 seviyesinden başlayan oranlarla uygulanırken söz konusu oranın kredi notuna göre belirlenmesi nedeni ile Ziraat Bankası öne çıkıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel faiz oranları ve vade seçenekleri takvim.com.tr'de haberimizde yer alıyor.

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