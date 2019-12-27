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  • 27.12.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:53

Son dakika: Bakan Albayrak 'ta müjdeyi verdi: Kamu bankaları sıfır konutta i 0,79'a indiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta i 0,79'a indiriyor." dedi.

'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik operasyonlara değinen Bakan Albayrak, "Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı." dedi.

la mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Albayrak, "Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik." ifadelerini kullandı.




LER 0.79'A İNECEK
"6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük." diyen Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek." müjdesini verdi. Bakan Albayrak ayrıca 2020'de enflasyonun daha da düşeceğini ifade etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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