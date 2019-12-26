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  • 26.12.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:24

: ve kaç lira? ücreti oranı ve AGİ belli oldu

: te son dakika gelişmesi... Asgari Ücret 4. toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılmaktadır. 2020 yılında yapılacak oranı bugün açıklanacak. Böylelikle asgari ücret brüt ve net tutarları da belirlenmiş olacak. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki asgari ücret ve kaç lira? ücreti zam oranı ve AGİ belli oldu.

2020 Asgari ücret zam oranı ve AGİ belli oldu

SON DAKİKA HABERLERİ: 2020 Asgari Ücretinin zam görüşmesinden beklenen son dakika haberi geldi. Asgari ücreti tespit komisyonu saat 14.00'de toplandı. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar olacak sorusu da yanıt bulacak. Toplantı bitiminde bakanın son dakika açıklaması ile yeni asgari ücreti duyurması bekleniyor. Asgari ücret 2020 zammı heyecanla bekleniyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam geleceği konusunda milyonlarca vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Yapılacak zamla birlikte brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

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