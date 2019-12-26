SON DAKİKA HABERLERİ: 2020 Asgari Ücretinin zam görüşmesinden beklenen son dakika haberi geldi. Asgari ücreti tespit komisyonu saat 14.00'de toplandı. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar olacak sorusu da yanıt bulacak. Toplantı bitiminde bakanın son dakika açıklaması ile yeni asgari ücreti duyurması bekleniyor. Asgari ücret 2020 zammı heyecanla bekleniyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam geleceği konusunda milyonlarca vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Yapılacak zamla birlikte brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

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