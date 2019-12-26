AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğrudan 7 milyon işçinin beklediği asgari ücreti açıklayacak. Gözler asgari ücret ve AGİ'nin açıklanacağı zam oranına çevrildi. Peki, AGİ 2020 ücreti ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi zam oranları ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AGİ 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi 2020 zammı henüz açıklanmadı. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün 4. kez toplanacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. 2020 yeni asgari ücret ile birlikte AGİ'de zamlanacak. Yeni oranlar açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir.

AGİ NEDİR?

2008'den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.