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  • 26.12.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:07

ücreti ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi zam oranları ne kadar oldu?

zam oranı ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı bugün belli olacak. Asgari ücret ile beraber AGİ ücretleri de zamlanacak. Peki, AGİ 2020 ücreti ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi zam oranları ne kadar oldu? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

AGİ 2020 zammı ne kadar?

AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğrudan 7 milyon işçinin beklediği asgari ücreti açıklayacak. Gözler asgari ücret ve AGİ'nin açıklanacağı zam oranına çevrildi. Peki, AGİ 2020 ücreti ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi zam oranları ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AGİ 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi 2020 zammı henüz açıklanmadı. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün 4. kez toplanacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. 2020 yeni asgari ücret ile birlikte AGİ'de zamlanacak. Yeni oranlar açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir.

AGİ NEDİR?

2008'den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

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