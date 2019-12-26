2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte, ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 26 Aralık buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.