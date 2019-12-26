Emekli maaşı 2020'de ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kalırken bugün belli olacak yeni asgari ücretin ardından emekli olan vatandaşlar da kendi maaşlarının ne kadar artaracağını araştırmaya başladı. 2020 Ocak emekli maaş zammı konusunda son gelişmeleri takvim.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, emekli maaşı 2020'de ne kadar olacak? İşte SSK SGK 2020 Ocak ayı zamlı emekli maaşı listesi...

2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ne kadar zam alacağı Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. 12.5 milyon emekli vatandaş, emekli zamlarına ek olarak yüzde 4 zam verilmesini talep ediyor. Ayrıca SSK ve Bağ-kur emeklileri de Memurlar ve memur emeklileri 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa Ocak'ta fark alacak.

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