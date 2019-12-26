Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam oranının diğer maaşlara etkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Peki "2020 yılı için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?" Sorularına yanıt verdi..
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