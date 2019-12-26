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  • 26.12.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:44

2020 yılı maaşı maaşı ne kadar oldu? En düşük en yüksek kaç para oldu?

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 yılı oranını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında açıkladı. gelişmesinin ardından çalışanlar internet üzerinden "2020 yılı asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı açıklandı mı? sorularına aradıkları yanıt da belli olmuş oldu. İşte 2020 yılı maaşı maaşı ne kadar oldu? En düşük en yüksek kaç para oldu? Detaylar takvim.com.tr'de



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam oranının diğer maaşlara etkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Peki "2020 yılı için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?" Sorularına yanıt verdi..

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