Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:47

2020 yılı ve AGİ mı nedir? ve

Milyonları ekrana kilitleyen mı açıklandı. Bu bağlamda bugün asgari ücrette gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari , 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi. İşte ve sayfamızda

2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı!

2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı! Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirlendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı nedir? Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri