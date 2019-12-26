2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı! Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirlendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

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