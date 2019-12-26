2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar oldu? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İşte merak edilen son bilgiler...

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı.