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  • 26.12.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 16:13

Milyonların gözü orada! te son durum nedir? Asgari ücret ve AGİ kaç TL olacak? Zam oranı...

te son durum milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını araştırırken aynı zamanda maaşların ne zaman ödeneceği hakkında da araştırmalarına devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ kaç TL olacak? İşte merak edilen bilgiler...

Milyonların gözü orada! İşte asgari ücrette son durum

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Asgari ücret ve AGİ kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret görüşmelerine dair merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

Zamlı maaşlar 1 Ocak'tan sonra vatandaşların hesabında olacak.

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