AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni AGİ fiyatlarını merak etmeye başladı. Bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından yeni asgari ücret açıklanacak ve 2020 AGİ'de zam oranları belli olacak. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ, asgari ücretin içinde mi? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...