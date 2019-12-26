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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ 2020 zammı ne kadar oldu, sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Yeni asgari ücretin belirleneceği bu günde gözler 2020 AGİ tutarına çevrildi. Peki, yeni yılda AGİ ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ ödenmezse ne olur? AGİ oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

26.12.2019 15:23 - Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23
AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni AGİ fiyatlarını merak etmeye başladı. Bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından yeni asgari ücret açıklanacak ve 2020 AGİ'de zam oranları belli olacak. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ, asgari ücretin içinde mi? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret rakamları henüz açıklanmadı. Asgari ücret zam oranları açıklandıktan sonra 2020 AGİ zammı da belli olacak. Yeni rakamlar paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ NASIL HESAPLANIR?

İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan Asgari Geçim İndirimi, yeni asgari ücret ödemelerine göre belirleniyor.

AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ hesaplanırken ilk çalışanın medeni haline bakılıyor. Çalışanın çocuğu olup, olmaması AGİ hesaplamasını etkilemektedir.

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