AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi oranları
AGİ 2020 zammı ne kadar oldu, sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Yeni asgari ücretin belirleneceği bu günde gözler 2020 AGİ tutarına çevrildi. Peki, yeni yılda AGİ ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ ödenmezse ne olur? AGİ oranları ne kadar? İşte merak edilenler...
26.12.2019 15:23
- Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni AGİ fiyatlarını merak etmeye başladı. Bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından yeni asgari ücret açıklanacak ve 2020 AGİ'de zam oranları belli olacak. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ, asgari ücretin içinde mi? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
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