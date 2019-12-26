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  • 26.12.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12

2020 yeni fiyatları netten brüte ne oldu?

2020 ve yeni mı bugün gündemin en fazla konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu anlamda AGİ ve asgari ücret fiyatları merak ediliyor. Asgari ücretinin belli olmasıyla birlikte AGİ de belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Yeni rakam belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Agi hesaplaması belirli kriterle göre değişiklik göstermektedir. AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir.

2020 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret ne oldu?

AGİ fiyatları yeni 2020! Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ile son dakika gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. AGİ fiyatı ise çocuk sayısı ve medeni duruma değişikmektedir. Asgari ücret ile ilgili bugün bir toplantı yapılacak. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplamıştı. Evli ve bekarlara 2020 yılı AGİ ücreti takvim.com.tr'de.

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