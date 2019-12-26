AGİ fiyatları yeni 2020! Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ile son dakika gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. AGİ fiyatı ise çocuk sayısı ve medeni duruma değişikmektedir. Asgari ücret ile ilgili bugün bir toplantı yapılacak. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplamıştı. Evli ve bekarlara 2020 yılı AGİ ücreti takvim.com.tr'de.

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