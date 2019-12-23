2020 yılına artık çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango'nun yapacağı yılbaşı özel çekilişi ise oldukça merakla bekliyor. Milli Piyango biletlerinin yüzde 80'i tükenmiş durumda. Milyonlarca kişi 80 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını istiyor. Milli Piyango 2,3,4,5 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusu arama motorlarından sıkça araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriyor? Ayrıca Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları gibi başlıklarda araştırılanlar arasında. Detaylar takvim.com.tr'de

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