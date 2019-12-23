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  • 23.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 18:15

haftanın ilk gününde düşüşe geçti! 23 Aralık canlı dolar ve alış satış fiyatı kaç TL oldu?

ve daki güncel durum, 23 Aralık Pazartesi günü çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Güne yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puanı ve en yüksek 112 bin 178 puanı gördükten sonra, yüzde 0.90 artışla 112 bin 175 puanda kapandı. Peki, 23 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte euro ve dolarda güncel durum...

Dolar düşüşe geçti! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki son durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin yakından takip edildiği piyasanın ilk gününe dolar/TL 5,9398 seviyesinde başladı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından aynı seyrini devam ettirdi. İşte 23 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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