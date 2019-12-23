Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki son durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin yakından takip edildiği piyasanın ilk gününe dolar/TL 5,9398 seviyesinde başladı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından aynı seyrini devam ettirdi. İşte 23 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?