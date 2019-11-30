Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyango' nun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler satışa sunuldu. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin lira ikramiye verilecek.
Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 400 bin banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğa erişiyor. 80 milyon liralık ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise 2 bin 93 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu rakam yaklaşık İstanbul ile Berlin arasındaki mesafeye denk geliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama aylık 750 bin lira faiz getirisi sağlayabilir. Bu da her ay lüks bir dairenin fiyatına karşılık geliyor.
32 bin 520 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik
45 bin 924 adet Cumhuriyet altını
91 bin 848 adet yarım ve 183 bin 696 adet çeyrek
7 bin üst model akıllı telefon
8 adet lüks yat
15 adet 2019 model Ferrari otomobil
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğunda
27 lüks villa
500 bin lira değerinde 160 daire
Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 400 bin banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğa erişiyor. 80 milyon liralık ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise 2 bin 93 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu rakam yaklaşık İstanbul ile Berlin arasındaki mesafeye denk geliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama aylık 750 bin lira faiz getirisi sağlayabilir. Bu da her ay lüks bir dairenin fiyatına karşılık geliyor.
32 bin 520 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik
45 bin 924 adet Cumhuriyet altını
91 bin 848 adet yarım ve 183 bin 696 adet çeyrek
7 bin üst model akıllı telefon
8 adet lüks yat
15 adet 2019 model Ferrari otomobil
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğunda
27 lüks villa
500 bin lira değerinde 160 daire
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