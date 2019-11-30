Bugünkü
Takvim

'nun büyük ikramiyesi hayalleri süslüyor!

80 milyonluk ikramiyesi herkesin hayallerini süslüyor. Bu meblağ, 5 liralık 16 milyon adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde ile Berlin arasındaki mesafeye karşılık geliyor.

'Yol'unu bulacak!
Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu ' nun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler satışa sunuldu. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin lira ikramiye verilecek.




Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 400 bin banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 'nün 41 katı uzunluğa erişiyor. 80 milyon liralık ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise 2 bin 93 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu rakam yaklaşık ile Berlin arasındaki mesafeye denk geliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama aylık 750 bin lira faiz getirisi sağlayabilir. Bu da her ay lüks bir dairenin fiyatına karşılık geliyor.



32 bin 520 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik



45 bin 924 adet Cumhuriyet altını
91 bin 848 adet yarım ve 183 bin 696 adet çeyrek



7 bin üst model akıllı telefon




8 adet lüks yat



15 adet 2019 model Ferrari otomobil



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğunda



27 lüks villa




500 bin lira değerinde 160 daire

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi hayalleri süslüyor!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri