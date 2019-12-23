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  • 23.12.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 17:41

’in önde gelen otoyol şirketleri ’ye açılmaya hazırlanıyor

merkezli otoyol şirketi , China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway’in katılımıyla oluşturulacak yeni ortaklığın, Üçüncü , ve ve İşletmesi hisseleri satın alacağını duyurdu.

Çinli devler Türkiye’ye açılmaya hazırlanıyor

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar sermaye enjekte edeceğini belirtirken, ortaklığın ayrıca Üçüncü ve 'nun 51'ini ve İşletmesi hisselerinin de yüzde 51'ini satın alacağı açıklandı.

Açıklamaya göre Jiangsu Express, Sichuan Expresswa ve yönetim kurulu başkanları, söz konusu anlaşmayı kendi şirketleri i "önemli bir iş fırsatı" olarak değerlendirirken, anlaşmanın konsorsiyum üyelerine "kaynak tahsisi ve stratejik konumlanma" kapsamında faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.

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