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  • 05.12.2019
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bileti alan hayalini açıkladı

, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 adet bileti alan Güney, " bana çıkarsa sokak hayvanları için kullanırım" dedi.

10 numara hayal

Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 adet Milli Piyango bileti alan Güney, "Büyük ikramiye bana çıkarsa sokak hayvanları için kullanırım" dedi.

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