Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 adet Milli Piyango bileti alan Güney, "Büyük ikramiye bana çıkarsa sokak hayvanları için kullanırım" dedi.
Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. 10 adet Milli Piyango bileti alan Güney, "Büyük ikramiye bana çıkarsa sokak hayvanları için kullanırım" dedi.
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