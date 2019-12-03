Milli Piyango'da rekor talep! İşte satılan bilet sayısı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, biletlerin, geçen cuma günü 10 binden fazla gezici bayi aracılığıyla satışa sunulduğunu hatırlattı.

Çeyrek, yarım ve tam biletlerle bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını dile getiren Uçar, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Basılan ve şu ana kadar satılan bilet sayısı hakkında da bilgi veren Uçar, "Bu yıl, 37 milyonun üzerinde bilet basıldı. Biletlerin, bugün itibarıyla 11 milyonu satılmış durumda. Sipariş bazında ise yüzde 120 oranında talep var. Şu anda idaremizde bilet kalmadı." diye konuştu.

"GEÇEN YILIN TALİHLİSİNİ 27 GÜN BEKLEYECEĞİZ"

Uçar, geçen yıl gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmamasını da anımsatarak, "Tam bilete isabet etmiş büyük ikramiyenin sahibini hala bekliyoruz ve 27 gün boyunca da bekliyor olacağız. Son ana kadar kuruluş amacımız olan, talihlilere ikramiyelerine ödeme noktasındaki faaliyetimiz devam edecek." dedi.

Biletin talihlisi oldukları iddiasıyla kendilerine 118 resmi başvuru ulaştığını anlatan Uçar, mektup, mail ve telefon yoluyla iletişim kuran kişilerin de yer aldığını söyledi.

İdareye başvuranlar arasında, ilginç beyanlarda bulunanlar olduğuna işaret eden Uçar, "Kimisi hapishanede mahkum olduğunu, kimisi yurt dışında olduğunu, kimisi biletinin çalındığını ifade ediyor ama bütün bunların ciddiyetle ele alınması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan biletin idaremize ulaşması ve kontrollerinin yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tam bilete ikramiye isabet etme olasılığının, son 30 yıllık çekiliş istatistiklerine göre, yüzde 6 olduğunu ve en son 1989 yılında tam bilete büyük ikramiye isabet ettiğini vurgulayan Uçar, "Bu, bir olasılıktır. Sadece şansın size gülmesi değil aynı zamanda şanslı numarayı takip etmeniz gerekir." diye konuştu.

"YIL SONUNA KADAR ALINMAYAN İKRAMİYELER BAKANLIĞIMIZA AKTARILIYOR"

Uçar, Milli Piyango çekilişine iştirak edenlerin bileti aldıkları an kazandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim idaremizde kar amacı söz konusu değil. Günün sonunda alınmayan ikramiyeler, ikramiye havuzunda bekletilip bir sonraki oyun için değerlendiriliyor. Yıl sonuna kadar alınmazsa okul, yurt, hastane yapımı gibi sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere kamu payı olarak bakanlığımızın hesaplarına aktarılıyor."

"SADECE 3 TANESİ SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ"

İkramiyenin, bu yıl yapılan 32 çekilişten sadece 3 tanesinin satılmayan bilete isabet ettiğini aktaran Uçar, sosyal medyada yer alan "belli merkezlere ikramiyenin isabet etmesi" gibi asılsız iddiaları ciddiye almanın mümkün olmadığını söyledi.

Uçar, söz konusu 32 çekilişte ikramiyenin 13 ayrı kente çıktığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan son 18 çekilişimiz içinde ikramiye ödemediğimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere hatta Afrika'da iştirak eden bir Türk vatandaşının ikramiye kazandığını hatırlatırız. Online kanallar üzerinden yahut bayilerimizden oyuna iştirak edildiğinde devlet garantisi altında yürüyen bir sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Milli Piyango İdaremiz, oyunlarımızın özel sektör eliyle yürütüleceği 20 Haziran'a kadar, bu güvenilirlikle bu ciddiyetle hizmetlerini vermeye devam edecek."