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  • 20.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 12:13

En çok veren değişti! İşte 32 günlük vadeli TL ve mevduat hesabı faiz oranları!

tarafından yapılan peş peşe indirimi kararlarının ardından en yüksek mevduat faizi veren lar anlık olarak değişiyor. Bu bağlamda birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Kısa süreli ve yüksek faizli olması nedeni ile tercih edilmektedir. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalar 32 günlük hesap seçeneği sunmaktadır. ’ta 32 günlük mevduat faizi %12,30 seviyesine geriledi. Bahsedilen brüt faiz oranından stopaj kesildiğinde ise tasarruf sahiplerinin elde edeceği faiz getirisi a karşı yeniliyor. İşte 32 günlük vadeli TL ve mevduat hesabı faiz oranları sayfamızda

32 günlük vadeli TL ve döviz mevduat hesabı faiz oranları!

Merkez Bankası tarafından Haziran ayından bu yana yapılan 1000 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları kadar vadeli hesap faiz oranları da gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası bankaların kredi oranları için yapılan indirimlerin yanı sıra vadeli hesap faiz oranları da düştü. Bankaların faizlerinde son durum ne, en yüksek faiz hangi bankada, 10 bin liranın aylık getirisi kaç lira, hangi banka daha yüksek faiz veriyor? Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.

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