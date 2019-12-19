Merkez Bankası faizleri indirdi. Özel bankalarda ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Bu anlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları bayağı fazla araştırılmaya başlandı. Faiz oranlarının indirilmesiyle beraber konut ve araç satın olacak yurttaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son konum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.. Bir yıl önce bankalar ihtiyaç kredilerinde müşterilerinden aylık yüzde 1.79 seviyelerinde faiz ödemelerini istiyordu. Şimdi ise ihtiyaç kredilerinde açıklanan faizler yüzde 0.98'den yüzde 1.04'e kadar değişim gösteriyor.

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