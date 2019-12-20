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  • 20.12.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 12:36

Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Dönmez duyurdu: te yeni dönem

Son dakika haberine göre ve , "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" dedi.

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan duyurdu

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı te tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

İstanbul'daki 10.IICEC Konferansı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti. Bakan Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum" diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" diye konuştu.

Sektör kaynakları bu tarifenin normal tarifeye göre daha pahalı olacağını belirtiyor.

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