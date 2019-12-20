TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. 2020 yılında inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesine başvuru işlemlerinin detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru formu ve şartları...

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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