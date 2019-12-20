2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları belli oldu! TÜİK asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? 2020 yılına girmeye az bir zaman kala milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak araştırmasına başladı. 2020 yılı asgari ücret zammı için pazarlıklar başladı. Türk-iş en az 2578 lira olsun derken, DİSK net 3200 olsun diyor. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

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