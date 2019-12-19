2020 yılı asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda asgari ücret ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından BBP Genel Merkezi'nde flaş asgari ücret açıklaması yaptı. BBP lideri yaptığı açıklamada 2020 asgari ücret en az 2 bin 475 TL olması yönündeki açıklamalarını yineledi. Son günlerde asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları işçilerin gündeminde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Asgari ücret zammı için olası oranları takvim.com.tr olarak verdik

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