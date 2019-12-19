Asgari ücret ve AGİ zammı için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda gelen haberler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını önceki gün yaptı. Toplantıda TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2,331 lira, orta statüdeki işlerde 2,086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Hesaplamanın ardından gözler son toplantıya çevrildi. Aralık ayının son haftası yapılacak dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

Peki, AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?

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