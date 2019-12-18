Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:30

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi 19 Aralık yeni oranlar kredi leri düştü mü, son durum ne? İşte tüm ların faiz oranları...

19 Aralık tüm ların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları aranmaya devam ediyor. Bu bağlamda kredi türlerini farklı farklı ele alırsak ihtiyaç kredisi için en uygun krediyi %0,98 faiz oranı ile TEB bankası vermektedir. Taşıt kredisine baktığımız zaman ise kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve %0,69 faiz uyguluyor. Konut kredisi için bakarsak eğer şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi takvim.com.tr adresinde yer almaktadır.

Kredi faizleri son dakika düştü mü, son durum ne?

Son zamanlarda ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında vatandaşlar gözlerini bankalara dikti. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi yeni oranlar oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde kasım ayında 138 bin 372 konut satışı gerçekleştirildi. Kasım ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artış gösterdi. İpotekli konut satışları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 724.8 artarak 43 bin 911'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31.7 olarak belirlendi. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi takvim.com.tr adresinde

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKonut, taşıt ve ihtiyaç kredisi 19 Aralık yeni oranlar kredi faizleri düştü mü, son durum ne? İşte tüm bankaların faiz oranları...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri