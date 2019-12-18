Son zamanlarda ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında vatandaşlar gözlerini bankalara dikti. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi yeni oranlar oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde kasım ayında 138 bin 372 konut satışı gerçekleştirildi. Kasım ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artış gösterdi. İpotekli konut satışları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 724.8 artarak 43 bin 911'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31.7 olarak belirlendi. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi takvim.com.tr adresinde

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