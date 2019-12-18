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  • 19.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:32

nasıl yapılır? 1150 lira kira ve 25 bin lira ev yardımı alma başvuru şartları nedir?

Sosyal devlet anlayışı gereği kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yardımlar her geçen gün artarken özellikle de kira yardımı büyük ilgi görüyor. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde. İstanbul, Bursa ve İzmir de e katılacak olan konutlar için Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de başvuruları almaktadır. Ayrıca ların 'tasarruf hesapları' sınıfı içerisinde yer alan konut hesabında birikim yapma zorunluluğu aranıyor. 3 yıl boyunca düzenli olarak bu konut hesabında birikim yapılması sonucunda devlet 25 bin TL'ye kadar destek sunuluyor.

Ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kira ödeyemeyenlere 1150 lira kira desteği! Ev almak isteyenlere 25 bin lira! Ev ve kira desteği başvuru şartları nedir? Devletin kira yardımları arasında yer alan kentsel dönüşüm kira yardımları için 2019 yılında ödenecek olan rakamlar ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 TL olarak belirlenirken en yüksek kira yardımı ise 1.150 TL olarak belirlendi. Ayrıca ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor. Peki ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

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