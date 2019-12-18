Kira ödeyemeyenlere 1150 lira kira desteği! Ev almak isteyenlere 25 bin lira! Ev ve kira desteği başvuru şartları nedir? Devletin kira yardımları arasında yer alan kentsel dönüşüm kira yardımları için 2019 yılında ödenecek olan rakamlar ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 TL olarak belirlenirken en yüksek kira yardımı ise 1.150 TL olarak belirlendi. Ayrıca ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor. Peki ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

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