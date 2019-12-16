Merkez Bankası Temmuz PPK toplantısı ile birlikte gelen faiz indirimi sonrasında 3 büyük kamu bankası olan

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi yaparak faiz oranını 0.99'a indirmişti. Konut kredisi faiz oranını şu an için birçok banka 0,99 olarak uyguluyor. En uygun konut kredisi faiz oranı ise 0,98 olarak görülüyor. Vtaandaşların yeni beklentisi ise faiz oranlarının 0,99 altına düşmesi yönünde oluyor. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizi başta olmak üzere birçok kredi faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,79....

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