Kredi faiz oranları için indirim kararları ardı ardına geliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB faiz indirimi yaptı.

İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları... Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. Ziraat Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için konut kredisi faiz oranını 0,79'dan vermeye başladı. Ziraat Bankası, birçok kredi türünde düzenlediği kampanyaları sürdürüyor. Taşıt, konut, ihtiyaç ve esnaf kredisinde cazip koşullarla kredi fırsatları sunan bankanın finansal desteği sürecek. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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