Merkez Bankası tarafından yapılan 3. faiz indirimi sonrasında vatandaşların gözü konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Fakat Vakıfbank, İş Bankası ve Halkbank anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranlarını 0,79'a düşürdü. Bankaların ardı ardına açıkladığı kredi faiz indiriminde fırsatlar devam ediyor. Üç aylık süreçte kredi faizlerindeki indirimlerle bankaların sunduğu avantajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 18 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları...

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