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  • 18.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:30

Garanti, INGBank, Ziraat, , TEB, İş sı, kredi oranı! 18 Aralık iki banka daha faizde indirim yaptı!

18 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, , TEB, İş sı, kredi oranları ve bankaların güncel faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Banka faiz oranları 2019 ile şimdi kredi çekmenin mantıklı olduğunu düşünen okurlarımız için bankaların güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. İhtiyaç kredisi faiz oranı, taşıt kredisi faiz oranı ve konut ev kredisi faiz oranı ile en uygun kredi veren bankalar listesinin ayrıntılarına ulaşarak kredi karşılaştırma yapabilirsiniz.

Kredilerde yıl sonu fırsatları: Banka faizlerinde indirim duyuruldu!

Merkez Bankası tarafından yapılan 3. faiz indirimi sonrasında vatandaşların gözü konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Fakat Vakıfbank, İş Bankası ve Halkbank anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranlarını 0,79'a düşürdü. Bankaların ardı ardına açıkladığı kredi faiz indiriminde fırsatlar devam ediyor. Üç aylık süreçte kredi faizlerindeki indirimlerle bankaların sunduğu avantajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 18 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları...

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HaberlerEkonomi HaberleriGaranti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranı! 18 Aralık iki banka daha faizde indirim yaptı!
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