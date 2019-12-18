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  • 19.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:27

Emekli maaşı güncel lı liste haberimizde! ve Bağkur hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

ve Bağkur emekli maaşı mı hangi tarihte, ne zaman olacak? İşte detayları haberimizde. SSK SGK ve emeklisi için zam oranı nasıl olacak merak ediliyor. Emekli için zam görüşmeleri Aralık ayında yapılacak. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! 'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi...

Emekli maaş zammı hangi tarihte, ne zaman olacak?

SSK, SGK ve BAĞKUR emeklilerinin 2020 yılı Ocak zammı ile ilgili sayılı günler kaldı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri Ocak'ta artacak. Üçüncü bir zam ile emekli doktorların ilave ödemesi bin 895-2 bin 478 liraya çıkacak. Ayrıca tüm emeklilere verilen, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde... Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak?

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