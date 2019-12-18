SSK, SGK ve BAĞKUR emeklilerinin 2020 yılı Ocak zammı ile ilgili sayılı günler kaldı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri Ocak'ta artacak. Üçüncü bir zam ile emekli doktorların ilave ödemesi bin 895-2 bin 478 liraya çıkacak. Ayrıca tüm emeklilere verilen, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde... Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak?

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