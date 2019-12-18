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  • 18.12.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46

Yoğun talep! 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ile kaç konut yapıyor? Başvuru şartları...

100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Her yıl yaptığı projelerle özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projesi olan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Başvuruların 16 Aralık Pazartesi günü başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır sorusu oldu. Aynı zamanda TOKİ hangi ile kaç konut yapıyor sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projeye dair detaylar...

TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi gününden itibaren alınmaya başlandı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ile kaç konut yapıyor? İşte başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

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