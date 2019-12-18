TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi gününden itibaren alınmaya başlandı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. Peki, TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ile kaç konut yapıyor? İşte başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

TOKİ 100 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ