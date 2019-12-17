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  • 18.12.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:23

En düşük ve en yüksek maaşı kaç lira? 2020 yılında ve Bağkur olacak? Emekliye büyük kazanç!

ın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de emekli maaşlarına yapılacak oranı oldu. Yılın ikinci altı ayındaki verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. Ocak ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Şimdilerde milyonlarca emekli vatandaş "2020 yılında olacak?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Ayrıca emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni ödemeleri başlayacak.Peki 2020 yılında ve Bağkur emekli maaşları kaç para olacak?

2020 yılında SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar?

Milyonlarca emekli yaklaşık olarak 12.5 milyon SGK SSK ve Bağkur'lu vatandaş zamları ve en düşük en yüksek maaşları merak ediyor.
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç durumları sayfamızda yer almaktadır. İşte en düşük ve en yüksek maaş oranları takvim.com.tr'de

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