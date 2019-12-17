Milyonlarca emekli yaklaşık olarak 12.5 milyon SGK SSK ve Bağkur'lu vatandaş zamları ve en düşük en yüksek maaşları merak ediyor.

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç durumları sayfamızda yer almaktadır. İşte en düşük ve en yüksek maaş oranları takvim.com.tr'de

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