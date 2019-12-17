SGK ve SSK farklı isimler altında vatandaşlara çeşitli ödemeler yapıyor. Fakat bu ödemelerin çoğundan vatandaşların haberi yok. Özellikle 2022 engelli evde bakım aylığı, cenaze, çeyiz yardımı, rapor, süt parası gibi ödemeler son dönemlerde araştırılmaya başlandı. SGK'dan hakkınız olan parayı almak için yıl sonuna kadar süreniz var elinizi çabuk tutun. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

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