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  • 18.12.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:16

, 2022 engelli maaşı, cenaze, çeyiz yardımı, rapor, , kaç para? başvuru şartları nedir?

, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları , çeyiz yardımı, , 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde süt parası olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir.

Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın

SGK ve SSK farklı isimler altında vatandaşlara çeşitli ödemeler yapıyor. Fakat bu ödemelerin çoğundan vatandaşların haberi yok. Özellikle 2022 engelli evde bakım aylığı, cenaze, çeyiz yardımı, rapor, süt parası gibi ödemeler son dönemlerde araştırılmaya başlandı. SGK'dan hakkınız olan parayı almak için yıl sonuna kadar süreniz var elinizi çabuk tutun. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

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