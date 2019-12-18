SGK ve Bağkur'lu olmayana büyük bir müjde geldi. Çalışma hayatında gençliğinde çalışamamış olanlar veya çalışıp primini ödeyemeyenlere büyük fırsat geldi. Devletten ayda 601 lira alabilirsiniz. Şartlar ve detayları haberimizde verdik. Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Ocak'da da tutar artacak. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

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