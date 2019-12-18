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  • 18.12.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 13:51

Geliri olmayana ayda 600 liradan fazla maaş alma başvuru şartları nedir? SSK ve Bağkur'lu olmayana müjde!

SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük bir müjde geldi. Sigortası olamayanlara aylık 601 lira verilecek. Bu bağlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama in asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor. 65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.

Emekli olmayanlara her ay 601 lira maaş verilecek

SGK ve Bağkur'lu olmayana büyük bir müjde geldi. Çalışma hayatında gençliğinde çalışamamış olanlar veya çalışıp primini ödeyemeyenlere büyük fırsat geldi. Devletten ayda 601 lira alabilirsiniz. Şartlar ve detayları haberimizde verdik. Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Ocak'da da tutar artacak. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

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