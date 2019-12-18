Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Aralık ayı aylığının yatırıldığı iller hakkında araştırmalara başladı. Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 18 Aralık evde bakım maaşlarının yatan iller güncel listesi şu şekilde:

Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta, Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale.