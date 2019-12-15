Ziraat Bankası kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizi oranları için vatandaşlar Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden araştırmalar yapıyor. Ziraat Bankası yeni kredi paketlerini açıklayacak fakat Merkez Bankası tarafından yapılan üçünü faiz indiriminden sonra Ziraat Bankası bu faiz oranını düşürmedi. Vatandaşların beklentisi faiz oranlarının 0,69 seviyesine çekilmesi yönünde oldu. Taşıt, konut, ihtiyaç ve esnaf kredisinde cazip koşullarla kredi fırsatları sunan bankanın finansal desteği sürecek. En uygun taşıt kredisi, düşük faizli konut kedisi faiz oranı ile banka mevduat faiz oranları ayrıntıları haberimizde…

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