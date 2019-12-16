Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir'de konut yapılacak. Balıkesir'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Balıkesir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ BALIKESİR SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

BALIKESİR BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BALIKESİR BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER 750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ 525 225 750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BALIKESİR BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.610 690 2.300 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BALIKESİR BALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BALIKESİR BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.