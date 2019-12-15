Bankada parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen faizlerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı. Merkez Bankası'nın Aralık ayı Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizini yeniden düşürtmesi sonrasında bankaların vadeli hesap faiz oranları da adeta dibe çakıldı. Mevduat faiz oranları her geçen gün düşüyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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