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  • 16.12.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:25

16 Aralık en yüksek vadeli mevduat i veren lar haberimizde! İşte en fazla hangisi?

Kredi oranları devamlı olarak düşmeye devam ederken kredi faizlerinde yaşanmış olan düşüş mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Merkez sı'nın 12 Aralık'ta yaptığı PPK toplantısının ardından faiz oranı yüzde 12'ye düşürüldü. Faiz oranının indirilmesinin ardından, bankaların mevduat faiz oranları da geriledi. Parasını bankada değerlendirmek isteyenler de en yüksek yı aramaya başladı. İşte güncel mevduat faizi oranları... Türkiye'deki bankaların verdiği en yüksek faiz ise yüzde 12.25 olarak öne çıkıyor. Bazı bankalar ise yüzde 6.50'ye kadar faizleri düşürmüş durumda.

32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?

Bankada parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen faizlerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı. Merkez Bankası'nın Aralık ayı Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizini yeniden düşürtmesi sonrasında bankaların vadeli hesap faiz oranları da adeta dibe çakıldı. Mevduat faiz oranları her geçen gün düşüyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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HaberlerEkonomi Haberleri16 Aralık en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar haberimizde! İşte 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?
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