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'nde son aşamaya gelindi!

Öğretmenlerin ders boykotu yapması ile gündeme gelen 'nde sular duruluyor. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin dün itibarıyla son aşamaya geldiğini bildirdi.

'Doğa'l devir
Öğretmenlerin ders boykotu yapması ile gündeme gelen Doğa Koleji'nde sular duruluyor. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin dün itibarıyla son aşamaya geldiğini bildirdi. TAKVİM, günler öncesinden 'nin satışında el sıkışılma aşamasına gelindiğini, sorunların çok kısa sürede çözüleceğinin müjdesini vermişti. 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 öğretmen rahat nefes almıştı. Dün de TAKVİM'in haberlerini destekleyen açıklama geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün (dün) itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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