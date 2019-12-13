Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.12.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 00:19

Son dakika: İki bakanlığın 2020 bütçesi 'de kabul edildi

Son dakika haberine göre ile Sanayi ve 'nın 2020 bütçesi, Türkiye Büyük Millet ’nda görüşülerek kabul edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: İki bakanlığın 2020 bütçesi TBMM'de kabul edildi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri