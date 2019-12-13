Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.
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Son dakika: İki bakanlığın 2020 bütçesi TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.
Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.
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