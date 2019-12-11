Doğa Koleji'ndeki mali kriz okulların devriyle mutlu sona ulaşacak. Öğretmen maaşlarının ödenmemesi ile patlak veren kriz çözülecek. 124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor. Öğretmenlerin dersleri boykot etmesi sonucu binlerce öğrenci derslere girememişti. Bu noktada devir görüşmeleri hızlandı ve çözüm aşamasına gelindi. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, okulun Türkiye'nin en büyük gruplarından birisine devredileceğini aktardı. Tüm görüşmeler tamamlanırken, konu imza aşamasına kadar geldi. Devralacak grubun 800 milyon liralık işletme sermayesini de kuruma koyacağı öğrenildi. 1.2 milyar liralık borcu olduğu belirtilen kurumun akıbeti ve çocuklarının durumuyla ilgili endişelenen velilerin rahat olması istenirken, sorunun bu devir işlemiyle kısa sürede çözüleceği, çalışanların da tüm alacaklarının ödeneceği belirtildi.
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