Çalışanı, öğrencisi ve aileleriyle yüzbinlerce kişinin gözü, Doğa Koleji'nin devir anlaşmasında. 124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en büyük eğitim kurumu olan Doğa Koleji'nin satışında alıcı grup ile tüm konularda anlaşma sağlandı. Alıcı grup 840 milyon liralık işletme sermayesi ile okulun yönetimini almaya hazırlanıyor. Konuyu yakından izleyen TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, alıcı grubun 1.2 milyar liralık borcun çok önemli bir kısmını üstlendiğini ifade etti. Borcun kalan kısmıyla ilgili ise küçük detayların kaldığı ve pürüzlerin giderilmesiyle birlikte devrin tamamen gerçekleşeceği belirtildi. TAKVİM'i arayan veliler de "Anlaşmanın bir an önce yapılması temennimiz. Müjdeyi bekliyoruz" dedi.
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