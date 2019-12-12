Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en büyük eğitim kurumu olan Doğa Koleji'ndeki mali kriz okulların devriyle mutlu sona ulaşacak. Çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve öğretmenlerin ders boykotu ile patlak veren krizin çözümü için geri sayım başladı. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar; büyük bir eğitim grubunun Doğa Koleji ile el sıkıştığını ve yönetime ABD'den uzman bir ekibin geleceğini açıkladı. Birkaç gün içerisinde devir işlemlerinin sonuçlanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. 1.2 milyar liralık borcu olduğu belirtilen kurumun binlerce öğretmeni ve öğrencisi, haberlerimizin ardından rahat nefes aldı.
ALACAKLAR ÖDENECEK
Devralacak grubun kuruma 800 milyon liralık işletme sermayesi de koyacağı öğrenildi. Çocukların durumuyla ilgili endişelenen velilerin rahat olması istenirken, sorunun bu devir işlemiyle kısa sürede çözüleceği, çalışanların da tüm alacaklarının ödeneceği belirtildi.
TAKVİM'E TEŞEKKÜR YAĞDI
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji'nde güneşli günlerin ışığının görüldüğünü sayfalarına taşıyan TAKVİM'e, teşekkür telefonları yağdı. Gazetemizi arayan veliler ve öğretmenler, "Önümüzü görmemizi sağladınız", "İçimiz artık rahat", "Yastığa başımı rahat koyacağım" diyerek, teşekkürlerini iletti.
ALACAKLAR ÖDENECEK
Devralacak grubun kuruma 800 milyon liralık işletme sermayesi de koyacağı öğrenildi. Çocukların durumuyla ilgili endişelenen velilerin rahat olması istenirken, sorunun bu devir işlemiyle kısa sürede çözüleceği, çalışanların da tüm alacaklarının ödeneceği belirtildi.
TAKVİM'E TEŞEKKÜR YAĞDI
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji'nde güneşli günlerin ışığının görüldüğünü sayfalarına taşıyan TAKVİM'e, teşekkür telefonları yağdı. Gazetemizi arayan veliler ve öğretmenler, "Önümüzü görmemizi sağladınız", "İçimiz artık rahat", "Yastığa başımı rahat koyacağım" diyerek, teşekkürlerini iletti.
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