Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7699 lira ve en yüksek 5.8182 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4332 lira ve en yüksek 6.50 lirayı gördükten sonra, 6.7 – 6.48 lira aralığında seyretti. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son gelişmelere göre ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI